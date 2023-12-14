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Госдума будет работать над выравниванием статуса для всех участников СВО
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Государственная Дума и кабмин разрабатывают инициативу в в части выравнивания статуса и льгот для всех участников специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Дмитрий... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, россия, сво, военные
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума и кабмин разрабатывают инициативу в в части выравнивания статуса и льгот для всех участников специальной военной операции, заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
"Важнейшее предложение, которое сказал сегодня Владимир Владимирович Путин и сказал не в первый раз — это выравнивание статуса, льгот и гарантий для всех участников специальной военной операции вне зависимости от их статуса… Надо сказать, что Государственная дума вместе с правительством во исполнение указа президента над этой темой работают", — отметил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии сообщил, что в настоящее время существует проблема, что некоторые участники СВО, участвующие в спецоперации в составе ЧВК, не получили статус ветерана боевых действий.
Президент также отметил, что участники СВО, состоящие в частной военной компании, должны обладать всеми правами наравне с военнослужащими, если существует необходимость, необходимо внести поправки на законодательном уровне.