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Впервые в истории сил самообороны Японии женщина станет адмиралом
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В Японии впервые в истории сил самообороны страны женщина будет возведена в звание адмирала, передает телеканал NHK. По данным телеканала, на должность главы северного... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , новости, япония, звание, женщина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТОКИО, 15 дек — ПРАЙМ. В Японии впервые в истории сил самообороны страны женщина будет возведена в звание адмирала, передает телеканал NHK.
По данным телеканала, на должность главы северного подразделения Оминато со штабом в городе Муцу префектуры Аомори назначат женщину — Нацуэ Кондо. Под ее контролем будет находиться охрана пролива Цугару и региона Хоккайдо. В настоящее время она возглавляет командно-офицерскую школу в должности вице-адмирала.
В военно-морских силах самообороны Японии находятся пять региональных подразделений, эсминцы которых осуществляют охрану и наблюдение в пяти районах страны, также на них возложено реагирование при стихийных бедствиях.
Телеканал подчеркнул, что с 1954 года, когда были созданы Силы самообороны Японии, женщины ранее не получали высших званий ни в сухопутных войсках, ни в ВМС.
Официальное назначение Кондо на должность адмирала запланировано на 22 декабря.