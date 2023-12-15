ТОКИО, 15 дек — ПРАЙМ. В Японии впервые в истории сил самообороны страны женщина будет возведена в звание адмирала, передает телеканал NHK. Япония увеличила импорт углеводородов из России

По данным телеканала, на должность главы северного подразделения Оминато со штабом в городе Муцу префектуры Аомори назначат женщину — Нацуэ Кондо. Под ее контролем будет находиться охрана пролива Цугару и региона Хоккайдо. В настоящее время она возглавляет командно-офицерскую школу в должности вице-адмирала.

В военно-морских силах самообороны Японии находятся пять региональных подразделений, эсминцы которых осуществляют охрану и наблюдение в пяти районах страны, также на них возложено реагирование при стихийных бедствиях.

Телеканал подчеркнул, что с 1954 года, когда были созданы Силы самообороны Японии, женщины ранее не получали высших званий ни в сухопутных войсках, ни в ВМС.

Официальное назначение Кондо на должность адмирала запланировано на 22 декабря.