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Глава "Почты России" назвал число отправленных россиянами писем Деду Морозу
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Россияне направили по "Почте России" более 40 тысяч писем Деду Морозу, в 2022 году их число достигло 170 тысяч, но в этом году посланий будет не меньше, рассказал в интервью РИА... ПРАЙМ, 16.12.2023
общество , новости, россия, почта россии, письма деду морозу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Россияне направили по "Почте России" более 40 тысяч писем Деду Морозу, в 2022 году их число достигло 170 тысяч, но в этом году посланий будет не меньше, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков.
"Новогодняя" почта работает с начала декабря. Уже отправили Деду Морозу больше 40 тысяч писем. За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше 1 ведь люди верят в чудо и добро", — сказал он и добавил, что бумажные письма не исчезнут в ближайшее время и об их полной цифровизации говорить еще рано. Такая позиция связана с тем, что достаточно много россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами и не имеют мобильных приложений.
По его словам, многие думают, что скоро все перейдет в "цифру": посылки будут печататься на 3D-принтерах и логистика как таковая исчезнет. По мнению главы "Почты России" — "вот это точно преувеличение". Волков уверен, что почтовые службы продолжат работать в рамках концепции, определенной Всемирным почтовым союзом, и будут гарантированно оказывать почтовые услуги любому гражданину в любых условиях и обстоятельствах.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 18 декабря в 10.00 мск.