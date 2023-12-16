МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Россияне направили по "Почте России" более 40 тысяч писем Деду Морозу, в 2022 году их число достигло 170 тысяч, но в этом году посланий будет не меньше, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков. Раскрыто, сколько россияне тратят на алкоголь для новогоднего стола

"Новогодняя" почта работает с начала декабря. Уже отправили Деду Морозу больше 40 тысяч писем. За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше 1 ведь люди верят в чудо и добро", — сказал он и добавил, что бумажные письма не исчезнут в ближайшее время и об их полной цифровизации говорить еще рано. Такая позиция связана с тем, что достаточно много россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами и не имеют мобильных приложений.

По его словам, многие думают, что скоро все перейдет в "цифру": посылки будут печататься на 3D-принтерах и логистика как таковая исчезнет. По мнению главы "Почты России" — "вот это точно преувеличение". Волков уверен, что почтовые службы продолжат работать в рамках концепции, определенной Всемирным почтовым союзом, и будут гарантированно оказывать почтовые услуги любому гражданину в любых условиях и обстоятельствах.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 18 декабря в 10.00 мск.