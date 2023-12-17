МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Некоторые страны Запада пытаются сделать из Ливии новую арену противостояния с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Киссинджер в последнем интервью высказался о ближневосточном конфликте

Он отметил, что Ливия пока "так и не оправилась от неприкрытой агрессии натовской коалиции, развязанной в 2011 году в обход решений СБ ООН — страна фактически расколота на две части, балансируя на грани гражданской войны и превратившись в источник нелегальной миграции". При этом на фоне украинского кризиса ряд стран "в рамках широкой антироссийской кампании пытаются превратить Ливию в арену противоборства с нашей страной".

"Однако эти попытки лишь способствуют закреплению существующих разделительных линий "на земле" и отодвигают перспективы межливийского урегулирования", — пояснил дипломат.

По его словам, улучшение ситуации "на земле" в Ливии возможно только путем диалога всех противоборствующих ливийских сторон, содействии заинтересованных внешних игроков и при центральной роли ООН.

"Исходим из того, что народное волеизъявление способно положить конец затянувшемуся двоевластию в Ливии, станет основой для стабилизации путём восстановления единства и территориальной целостности страны. Вместе с тем сроки и модальности проведения выборов должны определять сами ливийцы без давления извне и искусственно навязываемых сроков", — добавил Ильичев.

В настоящее время в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — находится в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — располагается в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет длилось противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

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