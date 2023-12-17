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Путин назвал НАТО задним двором США
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Североатлантический альянс является задним двором США, Вашингтон — хозяин организации, заявил президент России Владимир Путин. "США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все... ПРАЙМ, 17.12.2023
общество , экономика, новости, россия, сша, владимир путин, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Североатлантический альянс является задним двором США, Вашингтон — хозяин организации, заявил президент России Владимир Путин.
"США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.