МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Североатлантический альянс является задним двором США, Вашингтон — хозяин организации, заявил президент России Владимир Путин. Путин обвинил НАТО в нынешних трагедиях

"США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.