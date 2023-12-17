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Западу придется считаться с Россией, заявил Путин
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Государствам Запада придется искать точки соприкосновения с Россией, так как они будут вынуждены считаться с Москвой, заявил президент России Владимир Путин. "Точки... ПРАЙМ, 17.12.2023
общество , экономика, новости, россия, запад, владимир путин, международные отношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Государствам Запада придется искать точки соприкосновения с Россией, так как они будут вынуждены считаться с Москвой, заявил президент России Владимир Путин.
"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", — сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).