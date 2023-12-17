МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Государствам Запада придется искать точки соприкосновения с Россией, так как они будут вынуждены считаться с Москвой, заявил президент России Владимир Путин. Песков рассказал, с каким лидером США готов работать Путин

"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", — сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).