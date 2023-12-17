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Путин рассказал, как встретит Новый год
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Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. "Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", —... ПРАЙМ, 17.12.2023
общество , новости, россия, новый год, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми.
"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
Глава государства добавил, что еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается "сделать что-то приятное" для людей с которыми встречает Новый год.