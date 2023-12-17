МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. Путин ответил на вопрос о новогодних салатах

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства добавил, что еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается "сделать что-то приятное" для людей с которыми встречает Новый год.