МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Главным событием в политической жизни России являются президентские выборы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии 17 декабря. Путин пойдет на выборы в 2024 году самовыдвиженцем, заявил Миронов

"Приближается главное событие в политической жизни государства, любого государства с президентской формой правления, — это выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбы людей, за судьбу страны в самых сложных условиях, общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей, вокруг которого бы сплотились бы вообще все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой, благополучной, в то же время верной своим традициям и устремленной в будущее. Именно такой на века и должна быть наша с вами Родина", — сказал он.

Медведев выразил уверенность, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены партии. Он отметил, что на сегодняшний день нет ни малейших сомнений, кто должен стоять во главе стрнаны, за кем историческая правда.

По словам Медведева, "Единая Россия" сделает все, чтобы Путин на выборах одержал безоговорочную победу.

"Сегодня у нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе Российского государства в этот весьма сложный период, за кем историческая правда, справедливость и поддержка большинства. В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин", — сказал он.

Председатель "Единой России" отметил, что партия обладает реальными возможностями и опытом, чтобы эффективно вести работу и не заниматься прожектерством.

"Совершенно очевидно и то, что с нас, как с правящей партии, спрос совершенно иной, чем с каких-то других политических структур в нашем государстве. В отличие от них мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей, вести работу слаженно и эффективно, не утомлять людей громкими лозунгами, не заниматься прожектёрством, рассказом о том, что мы планируем сделать, а отчитываться именно делами", — заявил он.