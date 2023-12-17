МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия не может себе позволить, как некоторые государства, в обмен на колбасу утратить свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом, заявил на съезде партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин. Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", — сказал он.

Путин отметил, что перед страной стоит выбор: или она будет самодостаточной суверенной державой, или ее совсем не будет.

"Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать — Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет", — заявил он.

По словам президента, это очень важная вещь, которая всегда должна быть "в голове и в сердце".

Российский лидер подчеркнул, что государству, партии "Единая Россия" вместе с народом выпала задача отстаивать суверенитет страны, укреплять ее развитие и работать на консолидацию общества.

"Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей и, конечно, работать на консолидацию общества", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды, все ответственные политические силы должны помнить, что главное — "судьба и интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной".

"Я бы, знаете, еще добавил право и необходимость, жизненная необходимость быть сильной. А значит все второстепенное лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", — добавил Путин и выразил уверенность, что "Единая Россия" и впредь будет предлагать обществу объединительную и созидательную повестку.