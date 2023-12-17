МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Общество и все ветви власти продемонстрировали зрелость и устойчивость, несмотря на давление Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря. Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин

"Наше общество все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость. Мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом, из года в год шли по пути укрепления суверенитета", — сказал он.

Глава государства отметил, что западные элиты развязали против России настоящую агрессию, которая шла по нарастающей из года в год, они рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу, но и политическую государственную систему.

"Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России — свободного, самостоятельного и суверенного государства", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что российский народ был и будет единственным источником власти в стране.

"Именно народ России был и будет единственным источником власти, его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным", — заключил президент.