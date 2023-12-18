МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщила пресс-служба Кремля. Путин рассказал, как встретит Новый год

Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" проводился впервые, инициатива его создания принадлежит Путину. Финал состоялся в Санкт-Петербурге в конце ноября. Финалистами конкурса стали почти 700 человек из 62 регионов России, которые ранее одержали победу в региональных и отборочных этапах.

Студенты колледжей соревновались между собой по 35 компетенциям, школьники от 14 лет — по 20 направлениям, таким как корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, промышленная автоматика, ремонт беспилотных летательных аппаратов и другие.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на неформальной встрече с участниками в СКК "Юбилейный" рассказывала, что финал чемпионата "Профессионалы" может ежегодно проводиться в Петербурге. По словам Голиковой, цель чемпионата — трудоустройство выпускников. Вице-премьер сообщала о прошедшей встрече с работодателями, на которой те озвучивали готовность трудоустраивать участников чемпионата.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов называл открытие чемпионата важным этапом в развитии среднего профессионального образования в России. По словам министра, основное оборудование, которое используется на этом чемпионате, отечественного производства. Также чемпионат ориентирован на рабочие направления, которые востребованы сегодня в экономике. Министр также отметил большой интерес к чемпионату со стороны дружественных стран.