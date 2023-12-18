МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича, лидирующая на выборах, будет иметь абсолютное большинство в парламенте, заявил сам Вучич в избирательном штабе. Избирком сообщил о предварительных итогах выборов в парламент Сербии

В воскресенье прошли внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина.

"Получим ли 128, 129 или 130 (из всего 250 — ред.) мандатов, результат этих выборов в том, что коалиция "Сербия не смеет останавливаться" будет иметь абсолютное большинство в парламенте", — заявил Вучич в штаб-квартире движения.

Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 691 из 8273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" с 53,81% поддержки.

На втором месте их главные конкуренты — прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 14,46%.

На третьем — входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 8,17%.

По закону, избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.

РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.