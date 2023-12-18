МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Украина не сможет ничего купить на деньги Соединенных Штатов, потому что Запад не способен догнать Россию по производству вооружений, — такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. В Словакии усомнились в достижении Украиной поставленных целей

"Не имеет значения, будет ли финансирование (для Украины — прим. ред.), удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже", — отметил экс-морпех.

Споры на Западе по вопросу финансирования Украины, на взгляд Берлетика, сами по себе абсолютно бессмысленны, поскольку проблема для Киева состоит не в прекращении денежных вливаний, а в истощении материальных военных ресурсов Запада.

В то же время он подчеркнул, что "они (страны Запада — прим. ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти ее (в производстве вооружений. — Прим. ред.)"

Республиканцы ранее заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома на выделение Украине и Израилю, а также на другие нужды $106 млрд. Из этой суммы $61 млрд предназначается Украине. Также не спешат с одобрением выделения средств Киеву и в палате представителей Конгресса США.

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.