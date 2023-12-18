МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Поскольку политика Вашингтона в отношении Украины провалилась, США следует попробовать что-то другое, призвал в эфире программы Breaking Points американский обозреватель Саагар Энджети. "Свели на нет потенциал". Российские войска заставили нервничать США

"Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может продемонстрировать, — заявил Энджети. — Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое".

В то же время он высказал убеждение, что политика Соединенных Штатов в отношении Украины оказалась катастрофическим провалом, а НАТО стала слабее, чем была до начала конфликта.

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.