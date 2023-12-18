2023-12-18T04:09:00+03:00
2023-12-18T04:16:26+03:00
2023-12-18T04:09:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231218/842592381.html
"Попробовать другое". В США призвали к радикальному решению по Украине
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Поскольку политика Вашингтона в отношении Украины провалилась, США следует попробовать что-то другое, призвал в эфире программы Breaking Points американский обозреватель Саагар... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, общество , сша, политика, украина, оценка
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823297.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823297.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823294.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823294.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823291.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/32/832823291.jpg
https://1prime.ru/society/20231218/842592124.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Поскольку политика Вашингтона в отношении Украины провалилась, США следует попробовать что-то другое, призвал в эфире программы Breaking Points американский обозреватель Саагар Энджети.
"Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может продемонстрировать, — заявил Энджети. — Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое".
В то же время он высказал убеждение, что политика Соединенных Штатов в отношении Украины оказалась катастрофическим провалом, а НАТО стала слабее, чем была до начала конфликта.
Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.