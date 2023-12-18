МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Поскольку политика Вашингтона в отношении Украины провалилась, США следует попробовать что-то другое, призвал в эфире программы Breaking Points американский обозреватель Саагар Энджети.

Совместная работа Росгвардии и ФСБ

"Свели на нет потенциал". Российские войска заставили нервничать США

"Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли. Вот, что Америка может продемонстрировать, — заявил Энджети. — Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое".

В то же время он высказал убеждение, что политика Соединенных Штатов в отношении Украины оказалась катастрофическим провалом, а НАТО стала слабее, чем была до начала конфликта.

Российское руководство неоднократно заявляло, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.