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Полковник ВС США предсказал дальнейший ход конфликта на Украине
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Единственный сценарий развития ситуации на Украине — продвижение российских войск, заявил на своей странице в соцсети X бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, общество , сша, украина, конфликт, россия, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Единственный сценарий развития ситуации на Украине — продвижение российских войск, заявил на своей странице в соцсети X бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.
В частности, он написал: "Только дурак продолжит разжигать конфликт на Украине. Единственное, что с этого момента может произойти, — это то, что русские смогут продолжить наступление. Пора начать переговоры".
Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь стран Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.
Все чаще в прессе США и Европы мелькают заявления об усталости стран Запада от конфликта на Украине и ослаблении поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщает канал NBC, чиновники Соединенных Штатов и Европы уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе компромиссы, на которые будет вынуждена пойти Украина ради достижения договоренности.