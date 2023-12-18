МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Единственный сценарий развития ситуации на Украине — продвижение российских войск, заявил на своей странице в соцсети X бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор. "Мы ошибались". Макгрегор рассказал о фатальном просчете США на Украине

В частности, он написал: "Только дурак продолжит разжигать конфликт на Украине. Единственное, что с этого момента может произойти, — это то, что русские смогут продолжить наступление. Пора начать переговоры".

Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь стран Запада не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.

Все чаще в прессе США и Европы мелькают заявления об усталости стран Запада от конфликта на Украине и ослаблении поддержки украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщает канал NBC, чиновники Соединенных Штатов и Европы уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, в том числе компромиссы, на которые будет вынуждена пойти Украина ради достижения договоренности.