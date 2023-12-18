МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Отсутствие конкретных планов о выделении помощи Украине со стороны Великобритании создает проблемы для ВСУ, посетовал в беседе с Welt советник украинского президента Владимира Зеленского на условии анонимности. Премьер Словакии заявил о долгом пути Украины в ЕС

Он сообщил, что "в Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год". По его словам, из-за этого у ВСУ "нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия, а это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий".

Вместе с тем в материале Welt отмечается, что в кулуарах правительства Великобритании сегодня ходят слухи о нехватке "финансовой свободы маневра". Дальнейшее развитие ситуации, считают авторы статьи, может происходить согласно "эффекту домино".

Все чаще европейская и американская пресса сообщает, что западные страны начали уставать от конфликта на Украине, а поддержка украинского президента Владимира Зеленского ослабевает. Как сообщил канал NBC, чиновники США и Европы уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерации, в том числе компромиссы, на которые будет вынуждена пойти Украина для достижения договоренности.

Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.