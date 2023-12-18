2023-12-18T10:17:30+03:00
2023-12-18T10:17:30+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231218/842594524.html
Регионы России получат допсредства на соцподдержку по оплате ЖКУ
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Правительство направит 25 регионам более 1 миллиарда рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, сообщила пресс-служба кабмина. "Ряд регионов смогут получить... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , экономика, новости, россия, жку, соцподдержка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство направит 25 регионам более 1 миллиарда рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, сообщила пресс-служба кабмина.
"Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 1 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
"Предусмотренные распоряжением средства будут направлены 25 регионам в связи с дополнительной потребностью", — уточнили в правительстве.