МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство направит 25 регионам более 1 миллиарда рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, сообщила пресс-служба кабмина. 

Госдума

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"Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 1 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

"Предусмотренные распоряжением средства будут направлены 25 регионам в связи с дополнительной потребностью", — уточнили в правительстве.