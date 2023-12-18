МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин", сообщили в госпогранслужбе Украины. Перевозчики в Словакии продолжат блокировать въезд украинских фур

Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест польских перевозчиков на границе, запретив их акцию. В то же время заблокированными оставались три других пункта пропуска на границе Польши с Украиной — "Медыка-Шегини", "Рава-Русская — Хребене" и "Краковец-Корчева". В пятницу Окружной суд Люблина отменил решение главы гмины, запрещающее акцию перевозчиков.

"Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин". Сегодня после 15.00 (16.00 мск) польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорогуск — Ягодин", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что организаторы акции протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час.

"В то же время информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасности, гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и тому подобное. Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов", — добавили в госпогранслужбе.

Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.