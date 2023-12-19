МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во вторник проведет ежегодную расширенную коллегию министерства обороны РФ. Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

В коллегии также примут участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, в ходе посещения Национального центра управления обороной президент ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ УКРАИНСКОГО "КОНТРНАСТУПА"

Верховный главнокомандующий знакомился с ходом спецоперации в том числе на месте в штабах.

В марте Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. В апреле он посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Президент тогда заслушал доклады военачальников об обстановке на херсонском, запорожском и луганском направлениях.

Затем Путин трижды, начиная с августа, посещал штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он не только заслушивал доклады о ходе спецоперации, но и осматривал новые образцы военной техники.

Украинское "контрнаступление" полностью провалилось, заявил Путин в октябре. Положение российской армии в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения улучшается, отметил глава государства на минувшей неделе, подводя итоги года на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с прямой линией.

По данным Шойгу, озвученным в начале декабря на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, подразделения российской армии действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях. Украинские войска за полгода потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения, говорил Шойгу. При этом он подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

МАССОВЫЙ ГЕРОИЗМ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ

Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма в зоне спецоперации, они действуют профессионально и с полной отдачей, заявлял ранее Путин, в том числе лично встречаясь с бойцами. Благодаря мужеству и героизму российских бойцов и их готовности отражать любые действия противника шансов у ВСУ нет, подчеркивал президент РФ.

Одним из знаковых примеров этого Путин называл героический бой российских военных в районе поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Тогда пятеро российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. Глава государства в конце сентября в Кремле встретился с участниками того боя.

А месяцем раньше также в Кремле Путин встречался с экипажем танка "Алеша", остановившим украинскую бронегруппу на запорожском направлении. Экипаж уничтожил в том бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк.

Но второй российский танк получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется немедленная помощь, Баксиков со своим экипажем решил эвакуировать поврежденный танк. Буксировка танка велась под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих под командованием Баксикова экипаж подбитого танка удалось спасти. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 человек убитыми и ранеными.

Знаком признания стойкости и мужества в ходе спецоперации стало присвоение многим подразделениям российской армии почетного наименования "гвардейский".

В МОБИЛИЗАЦИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

В начале декабря МО РФ сообщило об увеличении штатной численности ВС РФ на 170 тысяч — до 1,32 миллиона военных. Это обусловлено ростом угроз, связанных с продолжающимся расширением НАТО, разворачиванием сил и средств альянса вблизи границ РФ, пояснило российское военное ведомство.

Проведения мобилизации не предусмотрено, подчеркивало тогда МО РФ. Необходимости в ее второй волне нет, заявил Путин, подводя итоги года. Мобилизованные отлично воюют, подчеркивал президент. Из них 14 человек получили звание Героя России, отметил глава государства. В настоящее время в ВС РФ набраны 486 тысяч добровольцев, рассказал президент. При этом поток мужчин, которые готовы защищать интересы России с оружием в руках, не сокращается, в день в российскую армию приходят добровольцами 1,5 тысячи человек.

В ответ на агрессивные действия НАТО в России создаются два новых военных округа — Ленинградский и Московский. Формируются их органы управления, одновременно с комплектованием личным составом идет плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, а также подготовка военнослужащих и слаживание подразделений, говорил Шойгу в начале июля. С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, отмечал министр.

УЧЕНИЯ, ПРОВЕРКИ, ТРЕНИРОВКИ

Боеготовность российской армии регулярно проверяется в ходе различных учений.

В конце октября под руководством Путина прошла тренировка стратегических сил сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Были отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Проверялись уровень подготовки органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава.

Эта тренировка была плановой — они проводятся ежегодно, сообщил тогда журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин был удовлетворен результатами, все цели тренировки были выполнены, отмечал Песков.

Кроме того, проходили учения и проверки на других уровнях. В частности, в апреле корабли и подлодки Тихоокеанского флота выходили в море в рамках внезапной проверки сил ТОФ. Экипажи боевых кораблей в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей провели учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок. Проверка подтвердила высокую готовность войск и сил к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, отмечало МО РФ.

В августе в Балтийском море проходили учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих. Целью учений было проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов России в этом оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня. В сентябре состоялись тактические учения сил Тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите Северного морского пути. Учения проходили в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка, они носили оборонительный характер, подчеркивало МО РФ.

А в октябре командование Военно-транспортной авиации ВКС России провело летно-тактическое учение с экипажами самолетов Ан-124-100 "Руслан", впервые одновременно в воздух поднялись семь судов. Целью учения было проверить подготовку молодых экипажей в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

РОСТ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ В ВОЙСКА

Объемы поставок в войска основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения по сравнению с началом 2022 года выросли почти в пять раз, говорил Шойгу на коллегии Минобороны в конце ноября. По его словам, бронетанкового вооружения поставлено более чем в три раза больше, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз. Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз, отмечал министр.

Ракетное оружие показало свою эффективность в ходе спецоперации, его поставки в интересах задействованных в зоне СВО группировок российских войск выросли в 2023 году более чем в три раза, отметил тогда Шойгу.

Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания гособорнзаказа уточняются 2-3 раза в месяц, говорил министр обороны. При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%, сообщил тогда Шойгу.

НОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ НОВЫХ УГРОЗ

В ответ на новые угрозы со стороны Запада российская армия переоснащается на передовые виды вооружений и военной техники, разрабатываются новые.

Путин, выступая в начале октября на площадке международного клуба "Валдай", сообщил, что в России фактически завершены работы над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", "остались лишь административно-бюрократические процедуры". В планах — перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство. Кроме того, Россия провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, сказал тогда президент.

Первые "Сарматы" встанут на боевое дежурство "в самое ближайшее время", говорил затем Шойгу, проверяя ход выполнения гособоронзаказа на выпускающем эти МБР предприятии оборонно-промышленного комплекса АО "Красмаш" в Красноярском крае.

Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения полностью перевооружена на комплекс "Ярс", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев на минувшей неделе в интервью газете "Красная звезда". А на смену подвижному "Ярсу" разрабатывается новый мобильный ракетный комплекс стратегического назначения, отмечал Каракаев.

По его словам, намеченные планы перевооружения стационарной группировки также выполняются, завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс "Авангард".

А на прошлой неделе в присутствии Путина в Северодвинске в состав Военно-морского флота РФ были приняты новейшие атомные подводные лодки "Красноярск" проекта "Ясень-М" и "Император Александр III" проекта "Борей-А". Эти атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, отметил тогда Путин. Три ракетоносца "Борей-А" в ближайшие годы будут переданы ВМФ, сейчас строятся еще пять подводных лодок "Ясень-М", на завершающем этапе находится создание атомного крейсера "Архангельск", отметил президент.

ПЛАНЫ НА 2024 ГОД

Основные усилия в боевой учебе ВС РФ в 2024 году планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации, говорил Шойгу на селекторном совещании в начале декабря.

По его словам, в рамках боевой подготовки в течение года намечено провести ряд учений. Порядка 20 из них — с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре — в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" с привлечением всех видов Вооруженных сил, отмечал Шойгу.

Реализация планов по боевой учебе обеспечит выполнение задач по защите национальных интересов и своевременное реагирование на изменения военно-политической обстановки, подчеркивал министр обороны.