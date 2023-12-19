2023-12-19T02:20:00+03:00
2023-12-19T02:21:13+03:00
2023-12-19T02:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231219/842603254.html
Конгрессмен США в открытом эфире обвинил Украину
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Соединенным Штатам пора перестать подогревать украинский конфликт, который не отвечает их интересам, — такое мнение в беседе с Fox News высказал член палаты представителей... ПРАЙМ, 19.12.2023
новости, общество , сша, конгресс, украина, воровство
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298384.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298384.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298383.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298383.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298382.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/83/832298382.jpg
https://1prime.ru/finance/20231205/842461257.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Соединенным Штатам пора перестать подогревать украинский конфликт, который не отвечает их интересам, — такое мнение в беседе с Fox News высказал член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт.
Конгрессмен сравнил сложившуюся к сегодняшнему дню ситуацию на Украине с войной США во Вьетнаме: "Все это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле".
При этом Берчетт подчеркнул, что Соединенные Штаты "невероятно вовлечены" в конфликт на Украине и им это "не выгодно".
Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.