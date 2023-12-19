МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Соединенным Штатам пора перестать подогревать украинский конфликт, который не отвечает их интересам, — такое мнение в беседе с Fox News высказал член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт. Конгресс США при новом спикере не утвердил ни одного пакета помощи Киеву

Конгрессмен сравнил сложившуюся к сегодняшнему дню ситуацию на Украине с войной США во Вьетнаме: "Все это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле".

При этом Берчетт подчеркнул, что Соединенные Штаты "невероятно вовлечены" в конфликт на Украине и им это "не выгодно".

Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь западных стран не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием — законная цель для российских войск.