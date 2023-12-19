МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Власти Латвии подвергают нападкам русскоязычных жителей, написал в статье для New York Times обозреватель Эндрю Хиггинс. Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к жителям

Как он выразился, "в балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение".

Решив узнать о ситуации с русскоязычным населением в Латвии не понаслышке, Хиггинс лично побывал в латвийском городе Даугавпилсе, в котором "свыше 80 процентов говорят по-русски", и пообщался с горожанами.

Местная жительница с российским гражданством, прожившая в Латвии все свои 63 года жизни, рассказала американскому журналисту, что "потеряла сознание от шока", когда этой осенью ее поставили в известность, что отныне она лишается права на проживание, государственную пенсию и медицинское обслуживание.

Владелец музея, посвященного Советскому Союзу, пожаловался американцу, что многим русскоязычным в Латвии отказали в предоставлении гражданства.

Помимо этого, Хиггинса поразило, что латвийские власти буквально заставляют пожилых русскоязычных граждан учить латышский язык. Как отметил журналист, им это весьма тяжело дается.

Из всего услышанного и увиденного Хиггинс делает, по сути, немудреный вывод: русскоязычные разгневаны из-за своего "второсортного статуса".

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, если в Латвии продолжат по-свински обращаться с населением, которое хочет жить там, то скоро власти этой страны столкнутся с ответным отношением.