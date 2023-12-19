МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует использовать Ангелу Меркель для налаживания неформальных контактов с Россией, предложил в статье для американского издания The Hill профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон. В США заявили о желании начать переговоры с Россией

Он называет бывшую канцлерин "основном кандидатом на участие в переговорах с Путиным", обосновывая свой выбор тем, что у Меркель есть опыт общения с ним и свобода маневра благодаря отсутствию прямых связей с действующим правительством (Германии — прим. ред.)"

При этом Дэйтон призывает Запад "активнее заниматься неформальными переговорами с Россией по поводу мира на Украине". По его убеждению, общение между частными лицами помогает находить точки соприкосновения для официального диалога. Причем неформальными посредниками, на взгляд профессора, могут быть как бывшие политики, так и транснациональные корпорации.

Подытоживая, Дэйтон отметил: "Иногда требуется вмешательство надежной тети <…>, чтобы разрешить конфликт <…>. Настал момент, когда третья сторона поможет нам достичь мира в Европе".

Российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам, однако на Украине был введен законодательный запрет на эти переговоры. Вместе с тем Москва заявляла, что в настоящий момент не существует каких-либо предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как при оритетом для российской стороны остается достижение целей СВО. По заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но чтобы он состоялся, другая сторона должна прямо заявить о своей готовности к нему.