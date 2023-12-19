МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность, заявил в статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс. "Продать электорату". Солдаты ВСУ заподозрили США в намерении сдать Украину

В материале отмечается, что Россия начали вооружать свои истребители-бомбардировщики "крылатыми бомбами" со спутниковым наведением, которые "при сбросе с высоты десятков тысяч футов могут пролетать до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания".

При этом Экс приводит в статье высказывание украинского военного, который назвал планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" войск Украины.

Обозреватель подчеркивает, что российские истребители-бомбардировщики наносят этими боеприпасами удары вне зоны недосягаемости "большинства наземных средств ПВО Украины".

В зоне проведения специальной военной операции авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), применяются весьма активно. Российские пилоты получили возможность наносить удары, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.