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Forbes: ВСУ беспомощны против "страшного" оружия России
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Вооруженные силы Украины беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность, заявил в статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс. В материале... ПРАЙМ, 19.12.2023
новости, общество , сша, украина, всу, россия, боеприпасы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины беспомощны против российских планирующих бомб, представляющих большую опасность, заявил в статье для Forbes обозреватель Дэвид Экс.
В материале отмечается, что Россия начали вооружать свои истребители-бомбардировщики "крылатыми бомбами" со спутниковым наведением, которые "при сбросе с высоты десятков тысяч футов могут пролетать до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания".
При этом Экс приводит в статье высказывание украинского военного, который назвал планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" войск Украины.
Обозреватель подчеркивает, что российские истребители-бомбардировщики наносят этими боеприпасами удары вне зоны недосягаемости "большинства наземных средств ПВО Украины".
В зоне проведения специальной военной операции авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), применяются весьма активно. Российские пилоты получили возможность наносить удары, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.