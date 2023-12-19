МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В 2024 году ситуация на Украине повернется в еще более неприятную для Запада сторону, заявил изданию Seznam Správy президент Чехии Петр Павел. "Перевернуть страницу". В США ищут, что можно выдать за победу Украины

По его словам, Западу есть на что рассчитывать, развитие конфликта демонстрирует предпосылки к значительному прогрессу в следующем году, но произойдут события "не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем".

"Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", — сказал Павел.

Он считает, что кардинальное влияние на ситуацию на Украине и в мире в целом окажут выборы в России и в США. В случае успеха Дональда Трампа мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Киева или Брюсселя, добавил он.

По мнению Павла, Москва может найти компромисс, при котором она "вернется в статус ключевого игрока" и, хотя это и невыгодно Европе, "придется с этим смириться".

Ранее Павел заявил, что Запад оказал Киеву недостаточную поддержку, из-за чего украинской армии грозят сложности в военном плане.

По его словам, западные лидеры не сдержали своего обещания по объемам поставок боеприпасов и подготовка пилотов F-16 не идет должным образом.