ХЕЛЬСИНКИ, 19 дек — ПРАЙМ. Россиянин Воислав Торден, задержанный финскими властями по подозрению в военных преступлениях на Украине, утверждает о своей невиновности, сообщила агентству РИА Новости адвокат задержанного Наталья Мальгина. В Финляндии запретили экстрадицию россиянина Тордена на Украину

"Мой подзащитный полностью отрицает свою вину, и у меня, как и у всей команды защиты, есть полные основания верить в его слова", — заявила адвокат. Мальгина также отметила, что дело и доказательства обвинения засекречены, но по большей части в их основе лежат данные публичные источники украинских пропагандистских СМИ.

Кроме того, срок рассмотрения дела может составлять от девяти месяцев до полутора лет, заключила адвокат.

Ранее Окружной суд Хельсинки огласил решение заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине.

Верховный суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции Тордена и постановил выпустить его. Однако сразу после выхода из тюрьмы он был повторно задержан финскими пограничниками, и Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении его преступных действий на Украине.

По данным финских СМИ, Торден является руководителем разведывательной группы "Русич", которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах, а также имеет связи с группой "Вагнер".