МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Эксперты Минэкономразвития и Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР при РАНХиГС предложили предложили финансировать систему страхования долгосрочного ухода (СДУ) за счет страховок, говорится в статье, опубликованной в последнем номере журнала "Экономическое развитие России". В Совфеде раскрыли, как отменят комиссию на оплату ЖКХ для пенсионеров

В материале сказано, что многие государства используют данную систему, позволяющую нуждающимся в помощи пользоваться такими услугами бесплатно либо при помощи льгот, при этом в России в рамках данной системы указанные лица часть услуг получают государства, а часть оплачивают самостоятельно. По мнению экспертов, сначала можно ввести в России добровольное страхование долгосрочного ухода с перспективой внедрения обязательных страховое. При этом, по их мнению, ставка страхования должна быть низкой —до 0,5%, что позволит не создавать финансовое давление на россиян. Кроме того, средства могут быть перенаправлены в систему СДУ из профицита Фонда пенсионного и социального страхования.

Отмечается, что указанная система предполагает, что нуждающиеся могут получить соцобслуживание или медпомощь на дому, в дневном либо круглосуточном стационаре. Оказание такой помощи возможно с помощью сиделок или обученных членов семьи. Чтобы получить услуги, требуется подать заявление в орган соцзащиты, медкомиссия установит наличие и уровень нуждаемости и исходя будет составлен список социальных услуг и количество часов бесплатной помощи.