2023-12-19T13:30:00+03:00
2023-12-19T13:39:54+03:00
2023-12-19T13:30:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231219/842609629.html
Вице-спикер Совфеда предупредил о звонках мошенников от его имени
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мошенники начали звонить россиянам от имени вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, сообщил сенатор в своем Telegram-канале. "От моего имени с неизвестных номеров... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, россия, мошенничество, константин косачев
https://cdnn.1prime.ru/images/83667/67/836676759.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83667/67/836676759.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83667/67/836676758.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83667/67/836676758.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83667/67/836676752.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83667/67/836676752.jpg
https://1prime.ru/finance/20231218/842595387.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мошенники начали звонить россиянам от имени вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, сообщил сенатор в своем Telegram-канале.
"От моего имени с неизвестных номеров действуют мошенники. Будьте внимательны", — написал он.
При этом подробности звонков Косачев не уточнил.