МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мошенники начали звонить россиянам от имени вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, сообщил сенатор в своем Telegram-канале. Москвичей предупредили о наиболее уязвимых целях мошенников

"От моего имени с неизвестных номеров действуют мошенники. Будьте внимательны", — написал он.

При этом подробности звонков Косачев не уточнил.