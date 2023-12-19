Путин: Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Запад не оставляет попыток добиться своих агрессивных целей на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел расширенное заседание коллегии Минобороны.
"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", — сказал он.
По словам Путина, Запад продолжает вести гибридную войну, снабжает киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, а также оружием, в том числе высокомобильными реактивными системами залпового огня, ракетными комплексами большой дальности, кассетными боеприпасами и беспилотниками.
Как отметил российский лидер, в планах также передать Киеву многофункциональный истребитель F-16.
"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", — добавил он.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием.
https://1prime.ru/society/20231219/842610189.html