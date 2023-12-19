МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Запад не оставляет попыток добиться своих агрессивных целей на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Что, если Путин победит? Союзники США начинают бояться

Глава государства провел расширенное заседание коллегии Минобороны.

"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", — сказал он.

По словам Путина, Запад продолжает вести гибридную войну, снабжает киевский режим разведывательной информацией в режиме реального времени, а также оружием, в том числе высокомобильными реактивными системами залпового огня, ракетными комплексами большой дальности, кассетными боеприпасами и беспилотниками.

Как отметил российский лидер, в планах также передать Киеву многофункциональный истребитель F-16.

"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", — добавил он.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием.