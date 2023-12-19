МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Представители Североатлантического альянса врут беззастенчиво и на каждом шагу, заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент России Владимир Путин. В Европе задумались о последствиях провала Киева для НАТО, пишет СМИ

Он отметил, что Финляндию "уже втянули" в НАТО, планируется вступление Швеции и это означает очередной этап приближения альянса к границам РФ.

"Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу — ред.) Горбачеву: "Нет-нет, ни дюйма на восток". Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что агрессивный характер данного альянса уже не скрывают, в документах прямо закреплены претензии на глобальное превосходство. По его словам, активность блока у границ России резко выросла.

"К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в восточной и центральной Европе", — пояснил он.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является пятая статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья ни разу не применялась.