Путин заявил, что в НАТО врут беззастенчиво и на каждом шагу
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Представители Североатлантического альянса врут беззастенчиво и на каждом шагу, заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Финляндию "уже втянули" в НАТО, планируется вступление Швеции и это означает очередной этап приближения альянса к границам РФ.
"Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу — ред.) Горбачеву: "Нет-нет, ни дюйма на восток". Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу", — сказал Путин.
Глава государства отметил, что агрессивный характер данного альянса уже не скрывают, в документах прямо закреплены претензии на глобальное превосходство. По его словам, активность блока у границ России резко выросла.
"К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в восточной и центральной Европе", — пояснил он.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является пятая статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья ни разу не применялась.
https://1prime.ru/society/20231219/842610305.html