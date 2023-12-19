МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ являются самыми подготовленными и боеспособными в мире, сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. Миф о неуязвимости Запада рухнул, заявил Путин

"На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", — сказал он и отметил, что спецоперации показал, что армия способна "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.

"Боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих", — добавил он.

По словам Шойгу, Воздушно-космические силы РФ получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, в Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, ВМФ России получил четыре современные многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей.