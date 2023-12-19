МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Еще со времен развала Советского Союза Запад вел работу с пятой колонной, делал упор на Украину, Россия пыталась выстроить отношения. Об этом заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент России Владимир Путин. Шойгу назвал Украину страной-банкротом

"Сразу же после развала СССР Запад самым активным образом начал работать и в России с нашей пятой колонной, вокруг которой мы прыгали и гладили по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад, но не важно, там разные люди есть, не будем всех мазать одной краской. Тем не менее, противник все знал, для чего он это делает и знал, с кем ему надо работать", — пояснил он.

По словам российского лидера, Запад активно работал над решением задачи разложения самой России. При этом, подчеркнул он, Москва делала все для выстраивания отношений.

Путин добавил, что западные страны с упором на агрессивные неонационалистические силы на Украине не оставили России шанса. Путин рассказал об агрессивных целях Запада на Украине

Глава государства отметил, что Запад также столкнулся с тем, что невозможно легальными средствами добиться окончательно своих целей "и перетащить всю Украину на свою сторону".

"Параллельно, не менее активно, (противник — ред.) действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные независимые государства — бывшие республики СССР. Особой упор, еще до развала Советского Союза, всегда делался противником на Украину", — пояснил он.

Как отметил Путин, это было сделано исходя из того, что очень много бывших нацистов перебрались на американский континент, в частности, в Канаду и США, была хорошая база. Российский лидер рассказал, что на Западе с этими людьми проводили работу, были созданы целые институты, которые работали только по этой тематике.