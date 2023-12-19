МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Политическое сознание многих европейских народов меняется, они видят, что Вашингтон нагло эксплуатирует их в своих интересах, заявил президент России Владимир Путин. Путин прокомментировал агрессивную политику НАТО

Глава государства во вторник, 19 декабря, выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, европейские граждане начинают осознавать, что происходит, и поэтому в регионе "начинается определенный сдвиг".

"И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге", — пояснил российский лидер.

Путин отметил, что США специально "втащили" Россию и Европу в конфликт на Украине и "в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению".

"Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд — наше, исконно российское. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально. Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились в этом смысле своей цели — растащили Россию и Европу", — сказал он.

Глава государства добавил, что Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в европейские дела, так как "это их выбор, это выбор народов Европы", но при этом Москва будет отстаивать свои интересы.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.