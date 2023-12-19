МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области интеллектуализации работы таможен, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Россия и Китай наращивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин

Соответствующий меморандум подписали в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Пекине временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов и руководитель Главного таможенного управления Китая Юй Цзяньхуа.

"Россия и Китай будут сотрудничать в области интеллектуализации работы таможен… Таможенники будут вместе внедрять и применять новейшие технологии, автоматизировать и цифровизировать процессы таможенного администрирования", — говорится в сообщении.

Ключевой целью меморандума названо объединение усилий таможенных служб двух стран для ускорения таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых как во взаимной торговле, так и транзитом.