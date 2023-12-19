2023-12-19T16:09:35+03:00
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Россия и КНР будут сотрудничать в области интеллектуализации работы таможен
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Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области интеллектуализации работы таможен, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Соответствующий меморандум подписали в... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , экономика, новости, россия, китай, фтс, таможня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области интеллектуализации работы таможен, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Соответствующий меморандум подписали в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Пекине временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов и руководитель Главного таможенного управления Китая Юй Цзяньхуа.
"Россия и Китай будут сотрудничать в области интеллектуализации работы таможен… Таможенники будут вместе внедрять и применять новейшие технологии, автоматизировать и цифровизировать процессы таможенного администрирования", — говорится в сообщении.
Ключевой целью меморандума названо объединение усилий таможенных служб двух стран для ускорения таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых как во взаимной торговле, так и транзитом.