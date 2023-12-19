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https://1prime.ru/society/20231219/842612908.html
Булаев прокомментировал введение против него новых санкций Евросоюзом
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Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев рассказал РИА Новости, что ЕС вводит против него санкции не впервые, поэтому в них нет ничего нового. Ранее ЕС ввел санкции против... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, россия, санкции против рф, николай булаев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев рассказал РИА Новости, что ЕС вводит против него санкции не впервые, поэтому в них нет ничего нового.
Ранее ЕС ввел санкции против 14 членов Центризбиркома. Меры предусматривают заморозку активов в государствах союза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в ЕС или пересекать территорию союза транзитом.
"В отношении меня санкции ЕС вводятся не первый раз. Поэтому, ничего нового. Видимо, ранее принятые решения в ЕС, утеряны. Пришлось принимать заново", — пояснил Булаев.