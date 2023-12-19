МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев рассказал РИА Новости, что ЕС вводит против него санкции не впервые, поэтому в них нет ничего нового. Силуанов назвал санкции ЕС на импорт российских алмазов бесполезными

Ранее ЕС ввел санкции против 14 членов Центризбиркома. Меры предусматривают заморозку активов в государствах союза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в ЕС или пересекать территорию союза транзитом.

"В отношении меня санкции ЕС вводятся не первый раз. Поэтому, ничего нового. Видимо, ранее принятые решения в ЕС, утеряны. Пришлось принимать заново", — пояснил Булаев.