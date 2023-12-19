МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России после коллегии Минобороны. Путин рассказал о "снах" Польши об Украине

"Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен, поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины", — сказал российский лидер.