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https://1prime.ru/society/20231219/842613370.html
Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей
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Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России после... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, россия, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия добьется всех поставленных целей и защитит свой суверенитет и безопасность, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России после коллегии Минобороны.
"Знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен, поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины", — сказал российский лидер.