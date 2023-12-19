МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Раненых не бросаем. Путин раскритиковал поведение "временщиков" на Украине

"… установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования", — говорится в тексте поручения.

Его необходимо выполнить до 15 марта 2024 года.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и высшие должностные лица субъектов страны.