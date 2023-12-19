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Путин поручил установить приоритет в газоснабжении льготников
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Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников СВО, соответствующее... ПРАЙМ, 19.12.2023
энергетика, общество , новости, газ, россия, газоснабжение, льготники
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта определить приоритет очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"… установление приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей, в особенности участников специальной военной операции и членов их семей, а также поддержку малоимущих граждан и лиц с низкими доходами в приобретении и установке газоиспользующего оборудования", — говорится в тексте поручения.
Его необходимо выполнить до 15 марта 2024 года.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и высшие должностные лица субъектов страны.