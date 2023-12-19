МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Кабмин назначил нового замглавы Минцифры Сергея Кучушева, ранее работавшего в Ozon и "Яндексе", он будет курировать выработку госполитики, говорится в сообщении министерства. В Минцифры заявили о продлении льготных кредитов для IT-компаний

"Подписано распоряжение Правительства о назначении на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Александровича Кучушева…. На посту замглавы Минцифры Сергей Кучушев будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий", — сказано в сообщении.

Он будет реализовывать меры господдержки, которые направлены на разработку и внедрение российского ПО, госполитику по переходу госорганов на отечественные решения. Также в его компетенции будет разработка стратегии цифровой трансформации, аккредитация IT-компаний и организация работы по формированию и ведению реестра отечественного ПО.

Кучушев более 13 лет работал в "Яндексе" на различных позициях. С января 2019 по июль 2020 года он занимал должность директора по связям с государственными органами в компании Ozon. До последнего времени работал на такой же позиции в инвестиционном холдинге "Восток Инвестиции", поддерживающем знаковые IT-компании – Ozon, Profi, SkyEng, Sravni и другие.