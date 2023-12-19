МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя введение ЕС 12-го пакета санкций против РФ, поблагодарил Евросоюз за обеспечение роста экономики России. Рост ВВП России сложился выше прогноза, заявил ЦБ

Медведев обратил внимание, что экономика некоторых европейских стран "погружается в рецессию". Он отметил снижение ВВП Германии и Франции.

"Напротив, ВВП России прибавил 5,5 процента в годовом выражении в третьем квартале и 7,8 процента во втором. Сейчас самое время подумать об очередном пакете санкций против нашей страны. ЕС, спасибо за рост (экономики РФ – ред.)!" — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

18 декабря совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет антироссийских санкций. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения. Введен запрет на импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

В МИД России заявили, что в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.