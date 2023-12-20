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Генпрокурора США вызвали в Капитолий для дачи показаний
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Юридический комитет палаты представителей конгресса США вызвал генерального прокурора и министра юстиции страны Меррика Гарланда для дачи показаний в связи с практикой его... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, общество , сша, конгресс сша, генпрокурор, минюст сша
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Юридический комитет палаты представителей конгресса США вызвал генерального прокурора и министра юстиции страны Меррика Гарланда для дачи показаний в связи с практикой его ведомства по сбору информации о коммуникациях членов конгресса и его персонала, следует из опубликованного запроса.
"Юридический комитет проводит проверку использования министерством юстиции своих правоприменительных полномочий для получений частных коммуникаций членов конгресса и персонала", — указано в письме за подписью главы комитета Джима Джордана.
Как пишет конгрессмен, ссылаясь на предоставленные минюстом сведения, ведомство, являясь частью исполнительной власти США, могло использовать свои обширные правоприменительные полномочия с целью поиска и сбора частных коммуникаций работников законодательной власти, которые проводили "конституционный надзор за расследовательскими действиями" министерства.
Джордан подчеркивает, что подобные практики были признаны незаконными. "Соответственно, пожалуйста, получите запрос на дачу показаний по запрошенным документам и информации", — резюмировал Джордан в своем обращении к Гарланду.