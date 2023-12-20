МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Украина будет судить о помощи от Германии по реальным шагам, а не только по словам, заявил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости. Шольц заболел коронавирусом



Журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли тот заявлениям, в том числе от канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности поддерживать Украину "до конца".

Отвечая на вопрос, украинский лидер заявил: "Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только (немецкое — прим. ред.) общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам".

Согласно тексту ранее опубликованного заявлении пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, в связи с корректировкой бюджетных планов ФРГ может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Киеву на €550 млн.

Вместе с тем в тексте говорится, что правительство Германии в 2024 году будет готово прибегать к особым мерам, если поддержка Украины потребует существенных расходов сверх запланированных в бюджете.