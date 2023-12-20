2023-12-20T02:41:00+03:00
2023-12-20T02:44:38+03:00
2023-12-20T02:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231220/842615874.html
Зеленский резко высказался о доверии к обещаниям Олафа Шольца
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина будет судить о помощи от Германии по реальным шагам, а не только по словам, заявил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, общество , украина, владимир зеленский, германия, помощь, олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/42/842554285.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/42/842554285.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/42/842554284.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/42/842554284.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/42/842554272.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84255/42/842554272.jpg
https://1prime.ru/health/20231218/842598782.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Украина будет судить о помощи от Германии по реальным шагам, а не только по словам, заявил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли тот заявлениям, в том числе от канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности поддерживать Украину "до конца".
Отвечая на вопрос, украинский лидер заявил: "Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины — финансовой, милитари, все вместе. Я хочу поблагодарить только (немецкое — прим. ред.) общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам".
Согласно тексту ранее опубликованного заявлении пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, в связи с корректировкой бюджетных планов ФРГ может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Киеву на €550 млн.
Вместе с тем в тексте говорится, что правительство Германии в 2024 году будет готово прибегать к особым мерам, если поддержка Украины потребует существенных расходов сверх запланированных в бюджете.