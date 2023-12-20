Toyo Keizai: США невыгодно поражение России, поэтому они мешают Украине победить
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. США специально не дают Украине победить в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в публикации японского издания Toyo Keizai.
Как считают авторы материала, Соединенным Штатам абсолютно невыгодно поражение Путина, поэтому администрация президента Джо Байдена "проводит тайную стратегию". Вероятно, по этой же причине, как предполагается в статье, в западных странах заговорили о перемирии.
Суть упомянутой стратегии авторы видят в том, что США стараются "не допустить поражения ВСУ и в то же время не нанести российской армии такой серьезный удар, который приведет к краху администрации Путина".
Сообщается, что тайная стратегия проявила себя в конце 2022 года, когда ВСУ продвинулись в Харьковской и Херсонской областях. Ссылаясь на украинские источники, Toyo Keizai указывает, что американские чиновники на неофициальных форумах уже в то время начали опасаться, что Кремль рухнет под давлением военной ситуации.
А в 2023 году, якобы следуя этой тайной стратегии, США начали тормозить попытки Украины укрепить свой военный потенциал в преддверии контрнаступления. В этой связи в публикации упоминается, в частности, что Украина, как ни умоляла, все равно до сих пор не получила истребители F-16, а ракеты ATACMS ей были поставлены, во-первых, только в октябре, хотя Киев просил их с весны, а во-вторых, с дальностью 150 км, хотя Киев просил о дальности 300 км.
"Почему Вашингтон не хочет поражения администрации Путина?" — задаются вопросом авторы статьи и тут же сами на него отвечают: "В основе этого лежит непреодолимое желание не разрушить фундаментальную часть послевоенного международного порядка, при котором только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай — имеют право вето".
Также авторы сообщают, что в июне 2023 года, когда в России взбунтовалась ЧВК "Вагнер", в США наибольшее беспокойство вызывал риск, что крах российской власти поставит под угрозу контроль военных над ядерным арсеналом.
А кроме того, в статье заявляется, что совсем недавно американскую потребность в сохранении нынешнего формата "пятерки" в Совбезе ООН усилил еще один фактор — конфликт между Израилем и ХАМАС.
https://1prime.ru/society/20231220/842616357.html