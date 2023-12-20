МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. США специально не дают Украине победить в конфликте с Российской Федерацией, утверждается в публикации японского издания Toyo Keizai. "Пошли по беспределу". Путин оценил действия США после майдана на Украине

Как считают авторы материала, Соединенным Штатам абсолютно невыгодно поражение Путина, поэтому администрация президента Джо Байдена "проводит тайную стратегию". Вероятно, по этой же причине, как предполагается в статье, в западных странах заговорили о перемирии.

Суть упомянутой стратегии авторы видят в том, что США стараются "не допустить поражения ВСУ и в то же время не нанести российской армии такой серьезный удар, который приведет к краху администрации Путина".

Сообщается, что тайная стратегия проявила себя в конце 2022 года, когда ВСУ продвинулись в Харьковской и Херсонской областях. Ссылаясь на украинские источники, Toyo Keizai указывает, что американские чиновники на неофициальных форумах уже в то время начали опасаться, что Кремль рухнет под давлением военной ситуации.

А в 2023 году, якобы следуя этой тайной стратегии, США начали тормозить попытки Украины укрепить свой военный потенциал в преддверии контрнаступления. В этой связи в публикации упоминается, в частности, что Украина, как ни умоляла, все равно до сих пор не получила истребители F-16, а ракеты ATACMS ей были поставлены, во-первых, только в октябре, хотя Киев просил их с весны, а во-вторых, с дальностью 150 км, хотя Киев просил о дальности 300 км.

"Почему Вашингтон не хочет поражения администрации Путина?" — задаются вопросом авторы статьи и тут же сами на него отвечают: "В основе этого лежит непреодолимое желание не разрушить фундаментальную часть послевоенного международного порядка, при котором только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Россия, Великобритания, Франция и Китай — имеют право вето".

Также авторы сообщают, что в июне 2023 года, когда в России взбунтовалась ЧВК "Вагнер", в США наибольшее беспокойство вызывал риск, что крах российской власти поставит под угрозу контроль военных над ядерным арсеналом.

А кроме того, в статье заявляется, что совсем недавно американскую потребность в сохранении нынешнего формата "пятерки" в Совбезе ООН усилил еще один фактор — конфликт между Израилем и ХАМАС.