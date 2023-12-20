МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Москве царит праздничное настроение, а президент России Владимир Путин завершает год на триумфальной ноте, пишет в материале для Washington Post обозреватель Франческа Эбель. В Wall Street Journal назвали Путина геополитическим победителем года

Она отмечает, что помощь западных стран Украине застопорилась "в Вашингтоне и Брюсселе" из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, в результате чего положение на фронте "оказалось в патовой ситуации".

Затем же, добиваясь эффекта контраста, Эбель с сожалением констатирует: "А Россия продолжает занимать около 30 процентов территории Украины, президент Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте".

При этом Эбель, выражая смутную досаду, описывает и "оживленное праздничное настроение", царящее в Москве, и очереди за билетами на балет "Щелкунчик", в которых стоят сотни россиян.

Также в публикации — опять же с сожалением — сообщается, что президент Российской Федерации возобновил международные поездки, посетив Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил, что Российская Федерация не собирается отказываться от целей СВО и делает то, что считает нужным, "то, что хочет, и там, где нужно".