МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты отказались поддержать подготовленную Украиной резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН о "зверствах" Советского Союза во время Второй мировой войны, сообщает Huffington Post. ГА ООН проголосовала за резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Как пишет издание, украинское представительство при ООН еще осенью обратилось к американским коллегам с просьбой помочь в продвижении этой резолюции. По утверждению представителей Украины, документ был призван подчеркнуть "историческое противодействие России правам украинцев".

По данным Huffington Post, представители Соединенных Штатов дали ответ: "Сейчас неподходящее время".

При этом издание отмечает, что американцы не пошли навстречу коллегам из Украины по "неясным причинам". Но вместе с тем Huffington Post приводит высказывание неназванного американского чиновника, который заявил, что поддержка Соединенными Штатами действий Израиля в секторе Газа мешает им отстаивать принципы гуманитарного права в других вопросах.

Как выразился указанный чиновник, "это — цена нашей односторонней политики (в секторе Газа. — прим. ред.)".

Ранее Соединенные Штаты воспользовались правом вето и отклонили проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. Соавторами этого проекта выступили 97 государств. За резолюцию голосовали 13 членов Совбеза ООН. Против выступили США, а Великобритания воздержалась.

Отказ от поддержки резолюции ОАЭ — не первый случай, когда американцы блокируют резолюцию, которая препятствует реализации военных планов Израиля в палестинском анклаве. Например, 18 октября США наложили вето на проект резолюции Бразилии. Кроме прочего, бразильская резолюция призывала Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Тогда Вашингтон объяснил свой жест тем, что в документе не упоминалось право Израиля на самооборону.