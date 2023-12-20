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https://1prime.ru/society/20231220/842616964.html
Бизнесмен из США сознался в нелегальной передаче России авиаоборудования
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Как сообщает Минюст США, шестидесятилетий американец Кирилл Буяновский признал, что нелегально поставлял в Российскую Федерацию авиационное оборудование. Об этом пишет РИА... ПРАЙМ, 20.12.2023
общество , новости, сша, минюст сша, контрабанда, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Как сообщает Минюст США, шестидесятилетий американец Кирилл Буяновский признал, что нелегально поставлял в Российскую Федерацию авиационное оборудование. Об этом пишет РИА Новости.
В марте текущего года помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сообщал, что два гражданина США были арестованы за нелегальную передачу Российской Федерации авиационных технологий. Данные арестованных не уточнялись.
Как следует из данных Минюста США, проживающий в штате Канзас Буяновский возглавляет компанию KanRus Trading Company Inc. Он, по сообщению министерства, он признал свою вину в инкриминируемых деяниях. Буяновский, поясняют в ведомстве, сознался в участии "в схеме по контрабанде… американского авиационного оборудования в Россию".
Согласно заявлению Минюста, Буяновскому грозит 25 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен в марте будущего года.