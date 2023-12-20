МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Как сообщает Минюст США, шестидесятилетий американец Кирилл Буяновский признал, что нелегально поставлял в Российскую Федерацию авиационное оборудование. Об этом пишет РИА Новости. Генпрокурора США вызвали в Капитолий для дачи показаний

В марте текущего года помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сообщал, что два гражданина США были арестованы за нелегальную передачу Российской Федерации авиационных технологий. Данные арестованных не уточнялись.

Как следует из данных Минюста США, проживающий в штате Канзас Буяновский возглавляет компанию KanRus Trading Company Inc. Он, по сообщению министерства, он признал свою вину в инкриминируемых деяниях. Буяновский, поясняют в ведомстве, сознался в участии "в схеме по контрабанде… американского авиационного оборудования в Россию".

Согласно заявлению Минюста, Буяновскому грозит 25 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен в марте будущего года.