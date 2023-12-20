МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский "забыл" русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами, несмотря на то, что ранее поддерживал двуязычие в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова прокомментировала информацию о возможной замене Зеленского

Ранее в рамках пресс-конференции с Зеленским журналист задал украинскому лидеру вопрос на русском языке, который впоследствии был переведен на украинский язык. Сам Зеленский также ответил журналисту на украинском языке.

По словам Захаровой, подобное направлено на тех людей, у которых национализм вытеснил нравственность, мораль, даже прагматику.

"Есть такое понятие — затмить глаза. Все затмило. Национализм затмил все — вот на таких людей рассчитана эта фраза. Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. Который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями", — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что знание нескольких языков — это инструмент, позволяющий расширить кругозор и быстрее получать информацию.

В ходе предвыборной кампании Зеленский позиционировал себя как объединитель народа, но его решение отвечать на украинском языке на русскоязычные вопросы вызывает откровенное недоумение.

После государственного переворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".