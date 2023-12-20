В Совфеде поддержали инициативу наделить Росгвардию полномочиями охранять школы
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Идея разрешить Росгвардии охранять школы правильная, потому что частные охранные предприятия показали свою некомпетентность в этом, инициатива требует проработки, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова.
"Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", — сказала Перминова.
По ее словам, ярким примером несостоятельности частных охранных предприятий в охране детских учреждений является стрельба в Брянске. Она также указала, что нужно проанализировать, сколько средств потребуется для охраны школ Росгвардией и осуществима ли эта идея.
Ранее издание "Известия" сообщало, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому Росгвардия будет наделена полномочиями по охране дошкольных, общеобразовательных организаций и техникумов.
В декабре 14-летняя ученица восьмого класса брянской школы во время урока открыла в гимназии стрельбу из помпового ружья. В результате происшествия пострадали пять человек, погибла школьница, а потом стрелявшая покончила с собой, В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
https://1prime.ru/society/20231220/842619486.html