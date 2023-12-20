МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Идея разрешить Росгвардии охранять школы правильная, потому что частные охранные предприятия показали свою некомпетентность в этом, инициатива требует проработки, заявила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова. Путин ограничил использование телефонов в школах

"Частные охранные предприятия, которые охраняют наши школы, уже показали много таких негативных примеров, где фактически они не справляются со своей главной функцией охраны: и установление рамок, и чтобы там дежурили подготовленные охранники", — сказала Перминова.

По ее словам, ярким примером несостоятельности частных охранных предприятий в охране детских учреждений является стрельба в Брянске. Она также указала, что нужно проанализировать, сколько средств потребуется для охраны школ Росгвардией и осуществима ли эта идея.

Ранее издание "Известия" сообщало, что в Госдуму внесут законопроект, согласно которому Росгвардия будет наделена полномочиями по охране дошкольных, общеобразовательных организаций и техникумов.

В декабре 14-летняя ученица восьмого класса брянской школы во время урока открыла в гимназии стрельбу из помпового ружья. В результате происшествия пострадали пять человек, погибла школьница, а потом стрелявшая покончила с собой, В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.