МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Решение президента России Владимира путина участвовать в выборах в марте стало главным событием уходящего года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Россия успешно отстаивает право на благополучное будущее, заявила Матвиенко

Командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.

Матвиенко отметила на торжественном заседании Совета законодателей, посвященному 30-летию Федерального Собрания, что решение Путина баллотироваться на новый президентский срок стало главным политическим событием 2023 года.

"Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придает всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе", — сказала она.

По словам спикера СФ, в такое ответственное время перед Россией открываются беспрецедентные возможности, а также появляются задачи исторического масштаба, для решения которых стране нужен сильный лидер.