МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Решение президента России Владимира путина участвовать в выборах в марте стало главным событием уходящего года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ В. Матвиенко посетила выставку "Россия" на ВДНХ

Россия успешно отстаивает право на благополучное будущее, заявила Матвиенко

Командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.

Матвиенко отметила на торжественном заседании Совета законодателей, посвященному 30-летию Федерального Собрания, что решение Путина баллотироваться на новый президентский срок стало главным политическим событием 2023 года.

"Это действительно ответственный, лидерский шаг, который придает всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплоченная, обязательно продолжит свой путь к победе", — сказала она.

По словам спикера СФ, в такое ответственное время перед Россией открываются беспрецедентные возможности, а также появляются задачи исторического масштаба, для решения которых стране нужен сильный лидер.