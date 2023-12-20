2023-12-20T17:09:00+03:00
2023-12-20T17:23:20+03:00
2023-12-20T17:09:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231220/842625352.html
В Госдуме предложили отказаться от салютов в новогоднюю ночь в Москве
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Москве стоит отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды СВО, считает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За... ПРАЙМ, 20.12.2023
общество , экономика, новости, салюты, москва, новый год
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/67/832716784.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/67/832716784.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/67/832716783.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/67/832716783.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/67/832716770.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/67/832716770.jpg
https://1prime.ru/finance/20231218/842594461.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Москве стоит отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды СВО, считает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду", депутат Дмитрий Гусев.
Соответствующее предложение политик направил мэру столицы Сергею Собянину.
"Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта", — сказал Гусев.
По его словам, странно пускать салюты и проводить праздники, пока ВС России "держат мир на своих плечах на фронте".
Депутат добавил, что многие регионы уже отказались от проведения масштабных мероприятий и запусков фейерверков.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что власти региона решили не проводить салютов и масштабных мероприятий на новогодние праздники. При этом подчеркивал он, мероприятия для детей проводиться будут. Власти Ставропольского края, как отмечал губернатор Владимир Владимиров, также решили отказаться от масштабных празднований и направить деньги в зону спецоперации.