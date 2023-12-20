МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Москве стоит отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды СВО, считает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду", депутат Дмитрий Гусев. В Госдуме предложили Украине перейти к "плану Г"

Соответствующее предложение политик направил мэру столицы Сергею Собянину.

"Предлагаю рассмотреть возможность отказала от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта", — сказал Гусев.

По его словам, странно пускать салюты и проводить праздники, пока ВС России "держат мир на своих плечах на фронте".

Депутат добавил, что многие регионы уже отказались от проведения масштабных мероприятий и запусков фейерверков.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что власти региона решили не проводить салютов и масштабных мероприятий на новогодние праздники. При этом подчеркивал он, мероприятия для детей проводиться будут. Власти Ставропольского края, как отмечал губернатор Владимир Владимиров, также решили отказаться от масштабных празднований и направить деньги в зону спецоперации.