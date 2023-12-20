Новым гендиректором холдинга "Эн+" с 1 января станет Михаил Хардиков
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор холдинга "Эн+" Владимир Кирюхин покидает свой пост, уходя на пенсию, его место с 1 января сроком на три года займет операционный директор компании Михаил Хардиков, сообщила компания.
"Cовет директоров компании одобрил назначение Михаила Хардикова на должность генерального директора компании с 1 января 2024 года в связи с выходом на пенсию Владимира Кирюхина с должности генерального директора с 31 декабря 2023 года", — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что он будет назначен на новый пост сроком на три года, до 31 декабря 2026 года включительно.
Хардиков начал свою работу в "ЕвроСибЭнерго" (входит в "Эн+") в 2010 году в должности директора по связям с инвесторами. Пройдя путь в компании, весной 2023 года он стал операционным директором группы. До прихода в компанию Хардиков занимал различные посты в российских компаниях металлургического и энергетического секторов – "ОГК-3", "Металлоинвесте", "Башкирэнерго".
"Назначение Михаила Хардикова на должность генерального директора с позиции операционного директора группы является результатом полученных им глубоких и всесторонних знаний о деятельности нашей компании во время работы в качестве финансового директора, а затем и операционного директора группы. Такие изменения в менеджменте и команде лидеров обеспечивают преемственность руководства в условиях растущей синергии энергетического и металлургического бизнесов группы", — прокомментировал председатель совета директоров "Эн+" Кристофер Бернем.
https://1prime.ru/society/20231220/842626529.html