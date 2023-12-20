МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор холдинга "Эн+" Владимир Кирюхин покидает свой пост, уходя на пенсию, его место с 1 января сроком на три года займет операционный директор компании Михаил Хардиков, сообщила компания. Сергей Кучушев назначен новым замглавы Минцифры

"Cовет директоров компании одобрил назначение Михаила Хардикова на должность генерального директора компании с 1 января 2024 года в связи с выходом на пенсию Владимира Кирюхина с должности генерального директора с 31 декабря 2023 года", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что он будет назначен на новый пост сроком на три года, до 31 декабря 2026 года включительно.

Хардиков начал свою работу в "ЕвроСибЭнерго" (входит в "Эн+") в 2010 году в должности директора по связям с инвесторами. Пройдя путь в компании, весной 2023 года он стал операционным директором группы. До прихода в компанию Хардиков занимал различные посты в российских компаниях металлургического и энергетического секторов – "ОГК-3", "Металлоинвесте", "Башкирэнерго".

"Назначение Михаила Хардикова на должность генерального директора с позиции операционного директора группы является результатом полученных им глубоких и всесторонних знаний о деятельности нашей компании во время работы в качестве финансового директора, а затем и операционного директора группы. Такие изменения в менеджменте и команде лидеров обеспечивают преемственность руководства в условиях растущей синергии энергетического и металлургического бизнесов группы", — прокомментировал председатель совета директоров "Эн+" Кристофер Бернем.