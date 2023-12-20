МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие и энергию в Великобритании никак не связан с российской спецоперацией на Украине, инфляцию вызвала ошибка в действиях британских властей в период пандемии, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

"Война на Украине не имеет никакого отношения к ценам на продовольствие здесь, в Британии. Это было просчетом (властей) во время пандемии, когда Британия, как и Соединенные Штаты, просто выдавали много британских фунтов, печатали деньги и раздавали деньги общественности. Именно это на самом деле ускорило рост цен на энергию и во всех секторах", — заявил он в интервью телеканалу TRT World.

По словам посла, когда правительство совершает ошибку, министрам проще возложить вину на кого-либо другого — и винить Россию в этой ситуации очень легко.

Рост цен на энергию в Европе также обусловлен решимостью правительств перестать покупать энергоносители из РФ, что привело к необходимости закупать более дорогую энергию у США, добавил дипломат.

Посол коснулся теми антироссийских персональных санкций и указал, что Великобритания вводит ограничения против россиян без каких-либо доказательств и объяснений. Он полагает, что это следует оспаривать в суде.

Глава российского диппредставительства напомнил, что в антироссийском санкционном списке числятся около 1,8 тысячи лиц.

Более того, Келин прокомментировал отношения между Россией и Британией. По словам посла, возобновление отношений, как и их разрыв, должно стать инициативой Британии. При этом Россия тщательно рассмотрит все предложения, чтобы прежде всего "понять, что стоит за этим".

Глава российской дипмиссии отметил, что британское правительство разорвало не только политические связи с Россией, но и гуманитарные и экономические, что наносит ущерб экономике самой Великобритании.

"На настоящий момент торговля сократилась на 94%, и они гордятся этим, я не знаю, почему. Это наносит ущерб Соединенному Королевству, потому что они лишают себя способностей и возможностей", — заключил он.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.